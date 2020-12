Wat Eten We Vandaag: Chaffles (hartige wafels)

Wat Eten We Vandaag: Hete bliksem met entrecote en rode wijnsaus

18 december Hete bliksem is een typisch oud Hollandse stamppot met appel. We maken deze stamppot helemaal van nu door de combinatie met entrecote en rode wijnsaus. Om het gerecht nog makkelijker te maken gebruiken we appelmoes met stukjes.