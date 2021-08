Wat Eten We Vandaag: Cheeseburger met uienringen en burgersaus

VIDEO Eindelijk: Nooit meer onrijpe avocado dankzij dit apparaat

2 augustus Hoe bepaal je de rijpheid van avocado’s? Niet door erin te knijpen, weten ze bij Bakker Barendrecht in Ridderkerk. De groentengroothandel die jaarlijks zestig miljoen exemplaren importeert voor Albert Heijn beschikt over een nieuw apparaat dat in een paar seconden ‘ziet’ of de avocado gegeten kan worden, of verder moet rijpen.