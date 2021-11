Wat Eten We Vandaag: Cheesy gehaktballen gevuld met mozzarella

Recensie Amici toont de puurheid van de Italiaanse keuken

Bij het Italiaanse restaurant Amici d’Italia aan de Houtstraat in Oss loop je achterom naar binnen. Alsof je bij familie of vrienden op bezoek gaat. We genieten hier van de ongecompliceerde Italiaanse keuken. Score: 7,7.

5 november