Wat Eten We Vandaag: Chocolade power pannenkoekjes

Wat Eten We Vandaag: Romige gnocchi met tonijn en gegrilde courgette

30 december Gnocchi (spreek uit als njokkie) is een pasta. In tegenstelling tot andere pasta’s is de basis van gnocchi aardappel. De pasta combineert goed met allerlei sauzen en wij combineren de pasta met een romige saus van tonijn, ricotta en courgette.