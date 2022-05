Wat Eten We Vandaag: Chocolademousse

Koken & Eten Eten verkopen op de vrijmarkt: waarom je kind misschien met zijn cake naar huis terugkeert

In het hele land verkopen kinderen en volwassenen morgen de spullen van hun zolder, uit hun kelder of hun schuur vanaf een kleedje. Maar wat als je geen gebruikt speelgoed of puzzels, maar zelfgemaakte etenswaren wilt verkopen? Dat mag lang niet altijd. 'Veel gemeenten zeggen: doe maar niet'.

26 april