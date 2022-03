Wat Eten We Vandaag: Citroenmayonaise

Wat Eten We Vandaag: Pho noedelsoep

Pho is een bouillon gereserveerd met noedels, verse kruiden, rundvlees of kip en verse groenten. Vaak wordt de bouillon van een Vietnamese Pho van vlees getrokken. De bouillon voor de noedelsoep in dit recept is vegetarisch en bevat gekarameliseerde uien, sojasaus, gedroogde paddenstoelen, gember en steranijs. Op deze manier krijg je een hele krachtige bouillon.

11 februari