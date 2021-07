Wat Eten We Vandaag: Cola kipspiezen met barbecuesaus

Wat Eten We Vandaag: Labneh met gegrilde aubergine

18 juni Labneh is een Midden-Oosterse dip gemaakt van uitgelekte yoghurt, op smaak gebracht met zout. Lekker met smaakmakers als citroen, tahin en zwarte knoflook is het een heerlijke dip voor tijdens de borrel of als onderdeel van een tafel vol Midden-Oosterse hapjes.