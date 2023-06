Wat Eten We Vandaag: Croissantwafel

Wat Eten We Vandaag: Pasta met spinazie en citroenbo­ter

Pasta is altijd een goed idee, je kunt er namelijk oneindig mee variëren. Wil je een keer een iets nieuws proberen? Kies dan voor deze makkelijke pasta met spinazie en zelfgemaakte citroenboter. In dit recept gebruiken we enkel de schil van de citroen, wat een frisse citroensmaak geeft zonder dat het zuur wordt. Ook fijn: de pasta staat binnen 20 minuten op tafel.