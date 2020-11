Wat Eten We Vandaag: Gebakken sliptong met charmilla en bloemkoolrijst

Weer een horeca-zaak die de deuren sluit: Henny van Diessen stopt met DAF Deurne

25 november DEURNE - Hij heeft geen opvolger. En een koper vinden? Veel succes in deze tijd. Nee, voor Henny van Diessen (59) is het mooi geweest. Hij stopt met zijn horecazaak DAF in hartje Deurne. In het monumentale pand komen appartementen.