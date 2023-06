Wat Eten We Vandaag: Gegratineerde pasta met ricotta

Receptenwedstrijd Vegan chocolade­mous­se van Gus­to-040, de achtste in de recepten­wed­strijd

Gusto-040 aan de Gestelsestraat 240 in Eindhoven maakte voor de vegan receptenwedstrijd een vegan chocolademousse. Dit is het achtste gerecht van de wedstrijd. ,,Het is ons succesvolste vegan desert recept tot nu toe”, zeggen ze bij Gusto-040.