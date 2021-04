Wat Eten We Vandaag: Gegrilde maïskolven met frisse limoenmayonaise

Koken & eten Boodschap­pen binnen 10 minuten in huis: Gorillas schudt bezorg­markt op met flitsservi­ce

12 april Ineens was Gorillas daar. Een supersnelle bezorger die je boodschappen binnen 10 minuten thuisbezorgt. Bijna te mooi om waar te zijn, zou je denken. Toch werkt het. Volgens het bedrijf zelf was het hoog tijd om de markt op te schudden met een nieuwe aanpak. Want traditionele supermarkten hebben te lang stilgestaan. ,,Hoeveel innovatie heeft er de laatste tien jaar nou plaatsgevonden?”