Wat Eten We Vandaag: Gevulde maaltijdsoep Pasta e fagioli

Wat Eten We Vandaag: Mosterd­soep met spek

Mosterdsoep is een echte klassieker. Heerlijk als tussendoortje, lunch of voorgerecht. In deze soep is gekozen voor Groninger mosterd: een grove mosterdvariant die goed samengaat met spek. Door de toevoeging van aardappel kan de soep gegeten worden als volwaardige maaltijd.

16 juni