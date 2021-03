Wat Eten We Vandaag: Gevulde paprika’s met rijst, kippendij en chorizo

Vandaag worden de Michelin­ster­ren uitgereikt, maar het goede nieuws ligt al op straat: ‘De jus is er een beetje af’

29 maart EINDHOVEN - Foutje bedankt. De nieuwe Michelinsterren lekten zaterdagochtend uit. Spanning van maandag zit nog wel in wie sterren behoudt. ,,Het is jammer, de spanning van de dag is nu weg.”