Wat Eten We Vandaag: Gezonde chocoladereep met avocado en banaan

Koken & Eten Consumen­ten­bond ontmaskert ongezonde fruitdrank­jes voor kinderen: ‘Misleidend’

21 augustus Pakjes fruitdrank voor kinderen: ze zien er vaak leuk uit én ze hebben een gezond imago. Dat is in sommige gevallen verre van terecht, constateert de Consumentenbond. Aan de drankjes is soms veel suiker toegevoegd.