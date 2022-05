Wat Eten We Vandaag: Groentesoep met broccoli, prei en courgette

Koken & Eten Maak van Hemel­vaarts­dag de perfecte aspergedag: ‘Nu zijn ze op hun best’

De een eet ze zodra de eerste oogst van het land komt, de ander eet asperges met Pasen. Maar er zijn ook Nederlanders die iets langer wachten. Dat is niet eens zo’n gek idee: asperges zijn nu op hun best. Een ander voordeel is dat de prijs ook flink is gezakt. Goede keuze dus als je familie met Hemelvaartsdag komt eten.

25 mei