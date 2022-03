Wat Eten We Vandaag: Hamburger met yoghurtsaus, rode ui en veldsla

Wat Eten We Vandaag: Tortilla chips uit de airfryer met drie dips

Chips is voor velen een favoriete snack bij een borrel of een ouderwets tv-avondje. Ga voor een bewuste en gezondere keuze en kies voor tortillachips uit de airfryer met 3 dips. Heb je nog wat tortillachips over? Geen probleem. Je kunt deze 2 tot 3 dagen bewaren in een afgesloten bakje.

13 februari