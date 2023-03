Wat Eten We Vandaag: Honingcake met noten

Koken & Eten Waarom topkok Heston Blumenthal in huilen uitbarstte toen hij een broodje wilde eten

De Britse topkok Heston Blumenthal staat bekend om zijn bijzondere experimenten met eten, zoals unieke combinaties van ingrediënten. In zijn nieuwe boek Is dit een kookboek? legt hij uit hoe je op een oneindig aantal manieren tegen koken aan kunt kijken. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen met mindful eten.