Wat Eten We Vandaag: Indiase butter chicken met rijst en cashewnoten

Met de verkoop van empanadas probeert Peter vanuit Zutphen zijn favoriete restaurant in Buenos Aires te redden

17 juli Na het steunen van lokale ondernemers in coronatijd krijgen inwoners van Zutphen nu ook de kans om Argentijnen in Buenos Aires te helpen, die ook in barre tijden leven. Voormalig Zutphenaar Peter Schouten vraagt mensen empanadas te kopen, waarmee hij zijn geliefde restaurant in Argentinië voor de ondergang hoopt te behoeden.