Wat Eten We Vandaag: Japanse dumplings met gehakt

De Vegetarische Slager Met het recept voor de Tex Mex mc² Burger creëer je de zomer op je broodje!

De zomer op een broodje! Verse guacamole en ‘pico de gallo’ geven een heerlijcke frisheid aan de gegrilde mc² Burger. De crunch van nachochips maakt je burger helemaal af. Vegetarisch of vegan barbecueën voelt voor veel thuischefs als een uitdaging. Want hoe schotel je die klassieke barbecuebeleving voor als je dierlijk vlees achterwege laat? Maak kennis met het vleesch van De Vegetarische Slager; meat to please you!