Wat Eten We Vandaag: Kabeljauw uit de oven Griekse stijl

EINDHOVEN - In drie maanden tijd stuurden negen Eindhovense restaurants een vegan recept naar 1Aarde040. Een initiatief van klimaatburgemeester Judith Lammers, want ,,plantaardig eten is de meest eenvoudige manier om duurzaam te leven”. Welk recept is het lekkerst? Je kunt hieronder stemmen.