Wat Eten We Vandaag: Kipfilet saltimbocca met sperziebonen en tomaten

Saltimbocca is een Italiaanse klassieker die oorspronkelijk uit de omgeving van Rome komt. Traditioneel bestaat het gerecht uit dunne lapjes kalfsvlees, salie en gedroogde ham, waarna het wordt gebakken en vervolgens wordt gegaard in witte wijn. In dit recept vervangen we het kalfsvlees door kipfilet en serveren we het met extra groenten.