Wat Eten We Vandaag: Köfte met bulgur-spinaziesalade

Wat Eten We Vandaag: Witlof met parmaham en Parmezaan­se kaas

19 juli Wist je dat de gemiddelde Nederlander maar liefst 3 kilo witlof per jaar eet? Dit gerecht is een twist op de klassieke bereiding van witlof met ham en kaas uit de oven. We gebruiken Parmezaanse kaas en parmaham, bedekt met een knapperig laagje panko.