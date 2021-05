Wat Eten We Vandaag: Loaded fries met vegetarische rendang

video Antonio's Eindhoven kan niet open zolang Enexis geen stroom regelt: ‘Het gaat om een kabel van 15 meter’

14 mei EINDHOVEN - 49 Weken zet Enexis restaurant Antonio’s in Eindhoven in de wacht. Het vorig jaar in brand gestoken restaurant moet noodgedwongen zo lang dicht blijven omdat de netbeheerder de zaak pas weer in april 2022 kan aansluiten op het stroomnet. ,,Dan ben ik failliet,” verzucht Kitty Amato, ,,het gaat om een kabel van vijftien meter!”