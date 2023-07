Wat Eten We Vandaag: Louisiana coleslaw

Wat Eten We Vandaag: Kip souvlaki met tzatziki

Souvlaki is één van de oudste recepten uit de Griekse keuken. Het is een spies van varkensvlees of kip dat wordt gegrild boven houtvuur, waardoor het een rokerige smaak krijgt. De Grieken serveren het traditioneel vaak op een pitabroodje, zonder de spies.