Wat Eten We Vandaag: Meloensalade met peer en rauwe ham

Mohammed maakte van zijn restaurant een ijssalon, en meteen stond er een rij voor de deur

3 april EINDHOVEN - Pas een paar dagen is hij open, maar nu al staan ze in de rij bij Mo's IJssalon in Eindhoven. Eigenlijk bouwde Mohammed Bellahssen zijn restaurant om zodat hij tijdelijk een extra zakcentje kon verdienen. ,,Maar ik weet nu al dat dit een blijvertje is.”