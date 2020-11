Wat Eten We Vandaag: Millionaire’s shortbread

En is het wat? Braadworst zonder vlees: superlek­ker of een flauwe staaf zonder pit?

13 november Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: Is het wat? Ditmaal test worstenmaker Samuel Levie de plantaardige braadworst van Vivera.