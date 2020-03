Wat Eten We Vandaag: Noedels met biefstuk en broccoli

Koken & eten Instant noedels ineens in de belangstel­ling door Oscarwin­nen­de film Parasite

8 maart De Oscarwinnende film Parasite zorgt her en der voor een stijgende verkoop van twee instant-noedelmerken. In de film komt een scène voor waarin een rijk dame troost vindt in een stomende kom goedkope instant noedels in haar vorstelijke keuken.