Wat Eten We Vandaag: Olijfolie-dips

The Guardian prijst speculoos als ‘de kersttrend voor dit jaar’

14 oktober Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën, kandijstroop, rijsmiddel, sojabloem, zout en kaneel. Dat is de bescheiden ingrediëntenlijst van speculoos. Toch is het koekje waanzinnig populair. Vooral in het Verenigd Koninkrijk zijn ze er verzot op: The Guardian noemt het zelfs dé kersttrend voor dit jaar.