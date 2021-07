Wat Eten We Vandaag: Overnight oats met hazelnootpasta

Wat Eten We Vandaag: Yoghurt glaasjes met pindakaas granola

7 juli Zelf granola maken is zo gepiept. Ditmaal voegen we pindakaas toe voor heerlijke pindakaas-granola. Serveer de granola met yoghurt, jam en pindakaas in leuke glazen voor een luxe ontbijt.