Wat Eten We Vandaag: Pappardelle met rucola pesto en bloemetjes

Koken & eten Het lekkerste eitje bak je in deze pan

20 maart Het was in het nieuws: de klassieke antiaanbaklaag in koekenpannen kan behoorlijk giftig zijn. Gezonder en beter voor het milieu zijn pannen met een keramische laag, maar voorkomen die dat je ei en vlees blijven plakken? Culinaire duizendpoot Meneer Wateetons probeert het uit.