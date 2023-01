Wat Eten We Vandaag: Perenslof met kokosyoghurt

Koken & Eten Vlees van ruim duizend edelherten in de Oostvaar­ders­plas­sen binnenkort weer te koop

Staatsbosbeheer moet deze winter 1600 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen in Flevoland. In het natuurgebied is ruimte voor maximaal vijfhonderd herten. Een klein deel van deze herten blijft achter in het gebied als voer voor andere dieren en micro-organismen. De andere herten komen beschikbaar voor consumptie.

25 januari