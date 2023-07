Wat Eten We Vandaag: Romige kokossoep met koolvis

Wat Eten We Vandaag: Traditione­le moussaka

Moussaka is een traditionele Griekse ovenschotel op basis van aubergines, aardappel en gehakt in kruidige tomatensaus, afgetopt met bechamelsaus. Voor het ontstaan ervan gaan we terug naar het begin van de twintigste eeuw, toen een Griekse chef naar verluidt Franse invloeden introduceerde in de Griekse keuken, waaronder bechamelsaus.