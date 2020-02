Wat Eten We Vandaag: Rösti XXL

Koken & eten Zo zit het echt met het diervrien­de­lij­ke label op de kip­pensnacks van Mora

Om erachter te komen of het vlees dat op je bord ligt een goed leven heeft gehad, heeft de Dierenbescherming het Beter Leven-keurmerk opgericht. Voor Mora is dit niet genoeg, zij ontwikkelen hun eigen keurmerk, dat beter zou zijn. Maar is het echt beter? De makers van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde vogelen het uit.