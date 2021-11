Wat Eten We Vandaag: Salade met peer, spek en champignons

Wat Eten We Vandaag: Tajine met kikkererw­ten, abrikozen en eenden­borst

Een tajine brengt sfeer in de keuken en smaak op je bord. Gebruik je een tajine voor de eerste keer, laat deze eerst 24 uur weken in water. Zo voorkom je dat de tajine barst tijdens het koken. Deze tajine met groenten en eendenborst smaakt heerlijk met een stukje Turks- of platbrood.

19 november