Wat Eten We Vandaag: Snertstamppot

Beter Eten Stoppen met gas is nu meer dan ooit een uitstekend idee

In de rubriek Beter Eten schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink over wat hem opvalt op het gebied van eten en drinken. Koken op gas blijft goedkoop, maar elektrisch is efficiënter. En nieuwe pannen heb je voor inductie meestal niet nodig.

11 januari