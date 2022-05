Wat Eten We Vandaag: Spaghetti met pompoenblokjes en spek

Wat Eten We Vandaag: Limburgs zuurvlees met frietjes

Limburgs zuurvlees is een streekgerecht dat lijkt op stoofvlees en hachee. De smaak is zoet, ondanks dat het vlees wordt gemarineerd in azijn. Dat komt door de toevoegingen van stroop en peperkoek. Dit vlees is heerlijk in combinatie met frietjes.

28 april