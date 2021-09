Wat Eten We Vandaag: Spaghetti met zeekraal en mosselen

Koken & eten Bor­rel-fan Susan vindt borrelen - ook zonder drank - ultieme gezellig­heid: ‘Voor gasten een warm bad’

28 augustus Waar moet volgens jou een goede borrelhap aan voldoen? ,,Dat is ontzettend persoonlijk. Ik heb gemerkt bij mijn eerste borrelboek dat iedereen dat deed: borrelen in plaats van koken. Bij ons thuis is is het een manier om heel lang lekkere dingen te eten. Variatie is belangrijk en eigenlijk is alles goed, waar iedereen maar blij van wordt: vlees, vis, vega. Maak het niet te moeilijk. Het is wel leuk om één hapje te serveren waar je echt je best op hebt gedaan. Maar een perfecte borrelhap is er niet.”