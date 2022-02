Wat Eten We Vandaag: Thaise gele curry met kippendijfilet

Kookboek met eigenge­maak­te recepten is iets om trots op te zijn voor deelnemers Samen­spraak

EERSEL- ,,Gesprekken over eten zijn altijd goede gesprekken”, zegt Hanneke Schelkers. Zij is daarom blij met De Smaken van Thuis, een kookboek voor anderstaligen dat woensdag werd gepresenteerd in Eersel.

2 februari