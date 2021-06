Wat Eten We Vandaag: Tilapiafilet met paddenstoelen en kappertjessalsa

Waarom een landelijke doorbraak voor de Zeeuwse bolus uitblijft

8 juni Culinair journalist Mara Grimm wierp afgelopen maand een interessante vraag op in Het Parool: waarom zijn bolussen eigenlijk geen nationale trots? Ja, waarom eigenlijk niet? De provinciale crème de la crème van bolusbakkers laat zijn licht er over schijnen. ,,Het is een moeilijk product.”