Wat Eten We Vandaag: Tonijnburger met sojamayonaise

Recensie De Gouden Leeuw in Sint-Oedenrode: Sfeervolle plek voor een smakelijke hap

18 juni Restaurant De Gouden Leeuw in Sint-Oedenrode biedt een gemoedelijke plek en lekker eten. De hoofdgerechten zijn prima in orde. Puntje van kritiek is het brood vooraf. Beoordeling: 7,0