Wat Eten We Vandaag: Tzatziki

Restaurant Da Ching gaat na vijftig jaar dicht: ‘Mensen vinden dat Chinees veel en goedkoop moet zijn’

EINDHOVEN - King Hung Hong (52) is er bijna geboren, in het Chinese restaurant Da Ching aan de Boschdijk in Eindhoven. Na vijftig jaar is het mooi geweest. ,,Altijd werken, bijna nooit op vakantie. We nemen nu afscheid van onze vaste klanten.”