Wat Eten We Vandaag: Vegan appeltaart

Supers stoppen met gratis plastic en papieren zakjes groenten en fruit

Lidl, Jumbo, Plus en Aldi stoppen dit jaar met de gratis plastic en papieren wegwerpzakjes voor groenten en fruit. In plaats daarvan kunnen klanten herbruikbare zakjes kopen die ze thuis kunnen wassen. De supermarkten hebben dit met de overheid en bedrijven in de kunststofsector afgesproken in het Plastic Pact NL. Vorig jaar deed Albert Heijn al wegwerpzakjes in de ban.