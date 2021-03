Wat Eten We Vandaag: Verse basilicum pappardelle

Van deze groene blaadjes eten we steeds meer (en ze zijn nu lekker goedkoop)

26 maart We eten steeds meer spinazie. De groene blaadjes komen deze maand vooral uit Spanje, waar de oogsten prima waren. En daar profiteer je van in de supermarkt. Vraag is altijd: mag je een restje spinazie nou opwarmen of niet?