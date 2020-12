Wat Eten We Vandaag: Visburger met avocadosaus en rode koolsalade

Koken & eten Kok Jasper werd positief verrast door gefrituur­de vissen­graat: 'Het lijkt een beetje op chips’

4 december Er zijn steeds meer mensen op de wereld en daardoor is er steeds minder eten per persoon. Toch zijn er meer dan genoeg ingrediënten in overvloed die je niet snel zou eten: kwallen, vissengraat of hersenen. Het nieuwe kinderkookprogramma Wat Maak Je Menu? maakt het eten van ‘enge’ dingen wat toegankelijker.