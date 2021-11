Wat Eten We Vandaag: Volkoren blueberry crumble cake

Bij De Bonte Koe maken ze deze dagen duizenden chocolade­let­ters: ‘Gaat non-stop door’

Sinterklaas en zijn Pieten mogen de laatste jaren ter discussie staan, voor de chocoladeletters die we rond 5 december met zijn allen weggeven en opeten geldt dat absoluut niet. Bij De Bonte Koe werken ze zich een slag in de rondte, omdat de luxe letter steeds populairder wordt. ,,Voor chocola is het niet slecht dat er lockdowns zijn.”

25 november