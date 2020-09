Wat Eten We Vandaag: Yoghurt met zelfgemaakte perengranola

Video Naast kippen houdt boer Vincent sprinkha­nen: ‘Wat dit gaat brengen, zal de tijd leren’

8:49 Een stal vol kippen of varkens als extra inkomstenbron? Die tijd is voorbij, denkt pluimveehouder Vincent Jansen of Lorkeers. De maatschappij, de wereld, de consument: alles verandert. Het moet duurzamer en diervriendelijker. En dus ging hij een nieuw ondernemersavontuur aan. ,,Dit is echt pionieren.’’