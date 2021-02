Wat Eten We Vandaag: Zoete aardappelstamppot met spinazie

Schiedamse molens kijken terug op heel goed jaar: ‘Mensen blijven ons verkiezen boven supermarkt’

12 februari Stichting de Schiedamse Molens had zich haar 40-jarig jubileum op 28 april anders voorgesteld. Corona zet een streep door de festiviteiten. Toch is er voor de ruim 80 vrijwilligers een boekje in de maak, ontving het van de provincie Zuid-Holland het zogenoemde Compliment voor een Monument en introduceert de stichting ‘De club van 100'.