Wat Eten We Vandaag: Zomers maaltijdpannetje met rundvlees

Wat Eten We Vandaag: Kipspiezen in abrikozen­ma­ri­na­de

8 juni Dit gerecht is geïnspireerd op het Zuid-Afrikaanse gerecht sosaties. In plaats van lamsvlees rijgen we kipstukjes aan de spies. Heerlijk in combinatie met de zoete smaak van de abrikozenmarinade. Serveer de spiezen met rijst of couscous voor een complete maaltijd.