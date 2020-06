Wat Eten We Vandaag: Zuid-Afrikaanse boboti

Hartverwar­men­de steun voor pizzeria La Barca. Iedereen leeft mee met de zaak die nu voor de derde keer opstart

8 juni In de lockdown schreef hij Mark Rutte twee keer een emotionele brief. De premier antwoordde niet, maar een Damplein vol andere bestuurders reageerden wel op de hartenkreet van Ab Harpe, eigenaar van pizzeria trattoria La Barca in Goes. ,,Die hartverwarmende steun gaf me energie om het beste er van te maken.”