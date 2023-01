Wat Eten We Vandaag: Zuurkoolovenschotel met gehakt en ananas

Wat Eten We Vandaag: Indiase kedgeree met gerookte forel en rijst

Kedgeree is een Indiaas gerecht met gekookte of gepocheerde schelvis. In India wordt het vaak als ontbijt gegeten, in Nederland is het eerder een dinergerecht. Wij maken deze kedgeree met gerookte forel, ei en peterselie.

2 januari